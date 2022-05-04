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    Події в Україні

    У селі біля Львова з'явиться вулиця Бориса Джонсона

    Борис Джонсон&nbsp;заявив, що Україна переможе у війні проти Росії - У селі біля Львова з'явиться вулиця Бориса Джонсона
    Борис Джонсон заявив, що Україна переможе у війні проти Росії
    фото з відкритих джерел

    В Україні почали називати вулиці на честь британського прем'єра

    Солонківська сільська рада, що на Львівщині, вирішила дерусифікувати назви вулиць, які наразі носять імена російських вчених, культурних діячів та військових радянської армії. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету ради, – повідомив голова громади Богдан Дубневич.

    Зокрема, одну з вулиць у селі вирішили перейменувати на честь нащадка королів, прихильника та друга України, прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Ще деякі вулиці пропонують назвати на честь сучасних героїв України.

    Пропозиції щодо перейменування вулиць на честь Джонсона обговорюють також в Олександрії на Кіровоградщині та на Одещині. Про це повідомляють у соцмережах.

    Раніше ми писали, що набережна річки Стугна, що у Василькові, носитиме ім’я прем’єра Британії Бориса Джонсона.

    Саме Джонсон першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника.

    Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

    Читайте також: Особливий день у Верховній Раді. Бочка меду від Джонсона і ложка дьогтю від В’ятровича
    Теги: росія окупанти Львівщина війна Україна вулиця окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    У селі біля Львова з'явиться вулиця Бориса Джонсона