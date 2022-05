Радник Банкової висміяв заяву Захарової стосовно Ізраїлю

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter посміявся із заяви офіційної представниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

Нагадавши, що Захарова заявила про ізраїльських найманців, які нібито воюють разом із «нацистами» з «Азову», Подоляк згадав іншу новину, пов’язану з Росією.

Йдеться про те, що у квітні в Естонії були заарештовані 3,5 тони контрабандного кокаїну, який транспортували до Росії. «Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче», – іронічно зазначив Михайло Подоляк, натякнувши, що подібні заяви можна робити лише під дією наркотичних речовин.

Радник голови Офісу президента опублікував і англомовний варіант свого посту-стьобу над неадекватністю заяв зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

Russian Foreign Ministry stated that "Israel mercenaries are fighting alongside the Nazis in Azov." In April, 3.5 tons of cocaine smuggled into Russia were seized in Estonia. It seems that the cocaine shortage has forced the Foreign Ministry to move on to something more heavier.