Радник Банкової висміяв заяву Захарової стосовно Ізраїлю

Подоляк натякнув, що такі заяви, які робить Захарова, можливі хіба що під дією наркотичних речовин

Неадекватне висловлювання речниці МЗС Росії Захарової викликало відповідну реакцію Офісу президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter посміявся із заяви офіційної представниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

Нагадавши, що Захарова заявила про ізраїльських найманців, які нібито воюють разом із «нацистами» з «Азову», Подоляк згадав іншу новину, пов’язану з Росією.

Йдеться про те, що у квітні в Естонії були заарештовані 3,5 тони контрабандного кокаїну, який транспортували до Росії. «Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче», – іронічно зазначив Михайло Подоляк, натякнувши, що подібні заяви можна робити лише під дією наркотичних речовин.

У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022

Радник голови Офісу президента опублікував і англомовний варіант свого посту-стьобу над неадекватністю заяв зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

Russian Foreign Ministry stated that "Israel mercenaries are fighting alongside the Nazis in Azov." In April, 3.5 tons of cocaine smuggled into Russia were seized in Estonia. It seems that the cocaine shortage has forced the Foreign Ministry to move on to something more heavier. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито російська сторона має відеодокази участі «ізраїльських найманців» у війні проти Росії, зокрема, що ізраїльтяни воюють пліч-о-пліч із «нацистами» з полку «Азов».

Додамо, що МЗС Росії уже вляпалося у антисемітський скандал, коли голова відомства Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського із Адольфом Гітлером, заявивши, що у фюрера нацистської Німеччини також були єврейські предки.

Ізраїльська влада вкрай обурилася такій заяві та більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.