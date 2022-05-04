  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Радник Банкової висміяв заяву Захарової стосовно Ізраїлю

    Подоляк натякнув, що такі заяви, які робить Захарова, можливі хіба що під дією наркотичних речовин - Радник Банкової висміяв заяву Захарової стосовно Ізраїлю
    Подоляк натякнув, що такі заяви, які робить Захарова, можливі хіба що під дією наркотичних речовин
    фото з російських ЗМІ

    Неадекватне висловлювання речниці МЗС Росії Захарової викликало відповідну реакцію Офісу президента

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter посміявся із заяви офіційної представниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

    Нагадавши, що Захарова заявила про ізраїльських найманців, які нібито воюють разом із «нацистами» з «Азову», Подоляк згадав іншу новину, пов’язану з Росією.

    Йдеться про те, що у квітні в Естонії були заарештовані 3,5 тони контрабандного кокаїну, який транспортували до Росії. «Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче», – іронічно зазначив Михайло Подоляк, натякнувши, що подібні заяви можна робити лише під дією наркотичних речовин.

    Радник голови Офісу президента опублікував і англомовний варіант свого посту-стьобу над неадекватністю заяв зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

    Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито російська сторона має відеодокази участі «ізраїльських найманців» у війні проти Росії, зокрема, що ізраїльтяни воюють пліч-о-пліч із «нацистами» з полку «Азов».

    Додамо, що МЗС Росії уже вляпалося у антисемітський скандал, коли голова відомства Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського із Адольфом Гітлером, заявивши, що у фюрера нацистської Німеччини також були єврейські предки.

    Ізраїльська влада вкрай обурилася такій заяві та більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

    Теги: МЗС росія окупанти війна наркотики Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Радник Банкової висміяв заяву Захарової стосовно Ізраїлю