Московський патріархат заборонено. Перше місто України прийняло рішення

У Конотопі більше не хочуть бачит релігійні осередки Онуфрія

Семеніхін вирішив заборонити діяльність УПЦ МП через загрозу національній безпеці України

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території громади.

Семеніхін повідомив, що він вирішив заборонити діяльність УПЦ МП через загрозу національній безпеці України. Міський голова вважає, що його рішення сприятиме консолідації громади та припинить пропаганду РФ у місті.

фото: Артем Семеніхін - міський голова Конотопа

«Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ», – написав він.

Нагадаємо, у квітні між Києвом та Сумами відновили залізничне сполучення.

Раніше журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

До слова, Україна готує санкції проти патріарха Кіріла та інших представників РПЦ.

Читайте також:



