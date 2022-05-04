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    Хроніка воєнних промов Зеленського з’явиться у книгарнях

    Збірка промов Зеленського, виголошених президентом у перший місяць війни, опублікована видавництвом&nbsp;&laquo;Фоліо&raquo; - Хроніка воєнних промов Зеленського з’явиться у книгарнях
    Збірка промов Зеленського, виголошених президентом у перший місяць війни, опублікована видавництвом «Фоліо»
    фото:«Фоліо»

    Видавництво «Фоліо» уклало збірник промов президента Володимира Зеленського

    Харківське видавництво «Фоліо» підготувало видання, присвячене першому місяцю російсько-української війни. Про це повідомляє сайт видавництва.

    Новинка українського книжкового ринку складатиметься із щоденних промов президента Володимира Зеленського, починаючи з 24 лютого, першого дня повномасштабної російсько-української війни.

    Видання під назвою «Місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського» уже доступне для замовлення на сайті видавництва. Вартість паперового варіанту – 190 грн, цифрового – 95 грн.

    Упорядник видання – генеральний директор видавництва Олександр Красовицький. Хроніку подій підготував доктор історичних наук Віктор Воронін.

    «Ця книга — нагадування світовому суспільству про те, що російсько-українська війна триває, а українці зі зброєю в руках захищають благополуччя Європи», – зазначає анотація до нового видання.

    Нагадаємо, що Мінреінтеграції та видавництво «Ранок» розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку.

    А Володимир Зеленський у березні був висунутий на здобуття Нобелівської премії миру. Це зробила ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи.

    Того ж місяця Польща висунула українського письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії з літератури.

    Теги: книги війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Хроніка воєнних промов Зеленського з’явиться у книгарнях