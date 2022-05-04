Хроніка воєнних промов Зеленського з’явиться у книгарнях
Видавництво «Фоліо» уклало збірник промов президента Володимира Зеленського
Харківське видавництво «Фоліо» підготувало видання, присвячене першому місяцю російсько-української війни. Про це повідомляє сайт видавництва.
Новинка українського книжкового ринку складатиметься із щоденних промов президента Володимира Зеленського, починаючи з 24 лютого, першого дня повномасштабної російсько-української війни.
Видання під назвою «Місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського» уже доступне для замовлення на сайті видавництва. Вартість паперового варіанту – 190 грн, цифрового – 95 грн.
Упорядник видання – генеральний директор видавництва Олександр Красовицький. Хроніку подій підготував доктор історичних наук Віктор Воронін.
«Ця книга — нагадування світовому суспільству про те, що російсько-українська війна триває, а українці зі зброєю в руках захищають благополуччя Європи», – зазначає анотація до нового видання.
Нагадаємо, що Мінреінтеграції та видавництво «Ранок» розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку.
А Володимир Зеленський у березні був висунутий на здобуття Нобелівської премії миру. Це зробила ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи.
Того ж місяця Польща висунула українського письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії з літератури.