Борис Джонсон виступив у Раді: текст та відео звернення британського прем’єра

Британія готує новий пакет військової допомоги на $375 мільйонів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною радою, пообіцявши й надалі підтримували Україну у війні проти Росії. Він анонсував новий пакет допомоги, а також заявив, що країни Заходу запізнились із санкціями проти Росії.

Під час виступу у Раді також був присутній президент Володимир Зеленський. В Офісі президента заявили, що з міркувань безпеки виступ політика не транслювався онлайн. Тепер ми публікуємо текст та відео звернення.

«Британський народ у найважчі для нашої держави часи твердо та рішуче підтримав суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, чим надихнув багато країн світу своєю безкомпромісною позицією щодо підтримки нашої держави. Український народ щиро вдячний Сполученому Королівству Великої Британії і Північної Ірландії за таку масштабну і значущу допомогу у протистоянні російському агресору», – зазначив перед виступом голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

На початку звернення Джонсон заявив, що для нього честь виступати перед Радою та президентом Володимиром Зеленським.

«Я вітаю вашу мужність. Ви продовжуєте свої сесії попри варварський напад на вашу свободу. Щодня ракети, бомби зливою падають на голови безневинних людей на півдні і сході вашої країни. Путін і далі продовжує свою сміхотворно незаконну кампанію проти української землі. Його солдати вже не мають виправдання через «незнання» того, що діють. Вони скоюють воєнні злочини, і їхні звірства зростають», – зауважив політик.

Він згадав про масові вбивства цивільних українців у Бучі, Ірпені й інших містах України. Британський прем’єр заявив, що його країна робитиме все, щоб притягнути росіян до відповідальності за скоєні злочини.

«Я маю для вас повідомлення: Україна переможе. Україна буде вільна», — заявив Джонсон.

Також Борис Джонсон пообіцяв й надалі підтримувати Україну. Зокрема, він заявив про намір надати Україні новий пакет військової допомоги на суму у 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Він включатиме ракетні системи, радари контрбатарейної боротьби, засоби радіоелектронної боротьби, GPS-заглушення, а також тисячі приладів нічного бачення.

«Найближчими тижнями ми надішлемо вам Grimstone – це протикорабельні ракетні системи, а також панцирні машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій», — повідомив він.

За його словами, нині для української держави настав дуже важливий період: «Ви пишете один з найбільш переможних глав своєї військової історії та історії країни. Так звані нездоланні сили путінської воєнної машини наткнулися на непохитний об’єкт — український патріотизм та любов до своєї країни. Це найкращий момент для України. Його запам’ятають і оцінять наступні покоління. Ваші сини та внуки будуть говорити, що Україна навчила світ, що жорстокі сили агресора нічого не коштують перед силою духу(силою моралі) людей, які вважають себе вільними. Вони будуть казати, що українці довели боротьбою та жертвами, що зброя та танки не можуть покорити націю, що бореться за свою незалежність. І тому я знаю і вірю в те, що Україна переможе. Ви довели: справа не в фізичній силі, а в переможному дусі».

«Велика Британія пишається бути серед друзів України», – зазначив політик під час виступу.

Також Джонсон висловив жаль із приводу того, що країни Заходу не змогли вчасно запровадити санкції проти Росії, зазначивши, що це було слід зробити ще у 2014 році.

«Правда в тому, що ми надто повільно починали розуміти, що сталося. Ми тоді не збагнули цього одразу, і не змогли накласти потрібні санкції на Володимира Путіна. І ми більше не маємо права на повторення цієї помилки», – наголосив він.

Під час виступу Джонсона у сесійній залі також перебувала посол Британії Мелінда Сіммонс.

«Величезний привілей – бути присутнім фізично в Києві, щоб почути розмову Бориса Джонсона з українськими парламентаріями та Володимиром Зеленським», – зауважила вона.

Також у Раді вперше від початку війни виступив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні президент та команда Офісу були в стінах Верховної Ради. Там чудова атмосфера — парламент готовий працювати для перемоги України», – написав він на своєму Telegram-каналі.

Під час виступу Володимир Зеленський подякував Британії за підтримку. Також він висловив подяку нардепам за те, що вони продовжують свою роботу попри війну.

«Немає часу на спам, на сварки і на піар: вас і так всі знають. Я думаю, важливий, мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм — все це сьогодні для нас дуже важливо. Ви — частина великого українського війська. Ваш фронт — це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас», — наголосив президент.

Зеленський звернув увагу на те, що у сесійній залі присутні не всі народні обранці.

«Сьогодні у нас з вами одна партія, і ця партія – Україна, одна фракція – Україна. У нас одна монобільшість — Україна. Єдина, сильна, незалежна. І все, що їй не допомагає чи, не дай боже гірше, шкодить, послаблює або розколює, має бути – ні, не у меншості, – має залишитись у минулому. Так само як і надії когось там, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовують лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть заради інтересів держави. Інше для України не становить ніякого інтересу. Інше їй не потрібно, іншого в ній не буде. Інше йде слідом за російським воєнним кораблем», – підкреслив Зеленський.

Президент закликав нардепів не витрачати час на другорядні ініціативи.

«Мені здається, що закони мають бути вчасними, як ленд-ліз, влучними, як наша «Стугна» і «Байрактар», приносити користь, як «Нептун». І славу приносити, як наше військо, і бути такими, що увійдуть в історію, як народ України», – підсумував він.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

Крім того, Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.