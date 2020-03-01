Кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 87 тисяч осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останніми даними одужали 41625 людей

Станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї досягла 79824 особи. Всього у світі — 86982. У свою чергу, одужали за останніми даними 41625 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея, Італія та Іран.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.