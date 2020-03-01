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    У світі

    Кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 87 тисяч осіб

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    Кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 87 тисяч осіб

    За останніми даними одужали 41625 людей

    Станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

    Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

    Кількість заражених в Китаї досягла 79824 особи. Всього у світі — 86982. У свою чергу, одужали за останніми даними 41625 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея, Італія та Іран.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    США Південна Корея Іран Китай Італія смерть вірус коронавірус
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