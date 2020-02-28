Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин



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МОЗ може отримати з Китаю швидкі тести для виявлення коронавірусу 10 березня

Тести потребуватимуть подальшого підтвердження в лабораторії, але вони допоможуть більш оперативно визначити тактику поводження з хворим

Міністерство охорони здоров'я очікує на швидкі тести для виявлення коронавірусу Covid-19. Ці тести допоможуть встановити діагноз за 15-20 хвилин і їх можна використовувати поза межами лабораторії.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«В Україні наявні тест-системи, які були закуплені Центром громадського здоров'я, німецького виробництва, плюс нам 30 тест-систем на три тисячі досліджень було передано в рамках співпраці Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Плюс ми очікуємо швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися поза межами лабораторій», - сказав високопосадовець.

Ляшко додав, що такі тести можна використовувати безпосередньо біля ліжка хворого: відбираються біологічні матеріали, і за 15-20 хвилин можна виключити або встановити діагноз щодо коронавірусу.

Він уточнив, що швидкі тести, потребуватимуть подальшого підтвердження в лабораторії.

«Ми замовили і нам доставляється партія швидких тестів з Китайської Народної Республіки, які дадуть можливість лікарям-інфекціоністам діагностувати коронавірусну хворобу прямо біля ліжка хворого - за 15-20 хвилин. Але надалі вони все одно будуть потребувати підтвердження у вірусологічній лабораторії», - наголосив Ляшко.

За його словами, тести з Китаю Україна очікує 3 березня, а розмитнення триватиме до 10 березня.

«Їх буде небагато, тому що Китайська Народна Республіка видає їх за квотним принципом і в першу чергу забезпечуються швидкими тестами ті країни, в яких зафіксовані випадки коронавірусу», - додав заступник міністра.

Він нагадав, що сьогодні наявні тести для досліджень в режимі реального часу на приладах полімеразної ланцюгової реакції. «Їх достатньо для того, щоб відпрацьовувати в існуючій ситуації, за існуючими алгоритмами всі підозри, які реєструються на території України щодо можливих випадків коронавірусу», - запевнив Ляшко.

Крім того, додав він, в Україні зареєструвалися дві вітчизняні тест-системи, які у разі необхідності готові наростити виробничі потужності та забезпечити Україну необхідною кількістю тест-систем.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 лютого не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Втім, зазначимо, що сьогодні з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.

За інформацією МОЗ, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).

У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

Раніше голова Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявив, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

Як повідомлялося, міністрка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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