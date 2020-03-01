МОЗ: Підозра на коронавірус у двох українців, які повернулися з Італії, не підтвердилася



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Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу

На 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків зараження вірусом

Попередні результати дослідження матеріалу, відібраного від двох захворілих осіб – з Івано-Франківської та Кіровоградської областей, – дали негативний результат на віруси грипу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«28 лютого до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на Covid -19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що станом на 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків Covid -19, з них 2 979 – летальні. Одужало вже 42 294 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 449 випадків захворювання Covid -19 у 27 країнах (Італія – 1 128, Німеччина – 57, Франція – 100, Іспанія – 43, Великобританія – 25, Хорватія – 6, Австрія – 10, Росія – 2, Фінляндія – 3, Швеція – 13, Ізраїль – 7, Швейцарія – 18, Греція – 4, Грузія – 3, Норвегія-7 Румунія- 3, Азербайджан – 3, Нідерланди – 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Маріно, Туркменістан, Білорусь – по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid -19 не зафіксовано.

Пресслужба інформує, що 28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади.

Медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу, запевняє МОЗ. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

Центр Громадського здоров’я МОЗ України за підтримки ВООЗ організував та проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів як готуватися та реагувати на спалах Covid-19.

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