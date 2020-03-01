ВООЗ підвищила рівень загрози епідемії коронавіруса
За останні 24 години Китай повідомив про 329 випадки Covid-19, це найнижчий показник за місяць
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив про рішення оголосити максимально високий рівень загрози епідемії коронавіруса. Про це він написав у Twitter.
«На своєму сьогоднішньому брифінгу я повідомив засобам масової інформації, що, грунтуючись на останніх дослідженнях коронавірусу, ми тепер підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу Covid-19 до дуже високого на глобальному рівні», – написав він.
У ВООЗ повідомляють, що за останні 24 години Китай повідомив про 329 випадки Covid-19, це найнижчий показник за місяць.
Китай повідомив в цілому про 78 959 випадки інфікування, у т. ч. 2791 смерть.
За межами Китаю в даний час 4351 осіб інфіковані в 49 країнах і зафіксовано 67 смертельних випадків.
Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.
Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.