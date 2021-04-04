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    Події в Україні

    У Широкино окупанти запустили в українських військових іграшковий літак із вибухівкою

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    Іграшковий літак здетонував, коли його підтягнули &laquo;кішкою&raquo; - У Широкино окупанти запустили в українських військових іграшковий літак із вибухівкою
    Іграшковий літак здетонував, коли його підтягнули «кішкою»
    Фото: facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

    Цього тижня у районі селища Широкино ворожі війська активізували свої дії

    Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати наших захисників. Так, днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти виявили саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Про це ідеться у повідомленні Операції об'єднаних сил у facebook.

    «Прилетів за вітром зі сторони противника. Здавалося, невинна дитяча іграшка. При стягненні кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя та здоров’я особового складу», – сказано у дописі.

    Повідомляється також, що з 2014-го на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

    У штабі ООС також наголосили, що цього тижня у районі селища Широкино ворожі війська активізували свої дії та використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

    Фото: facebook-сторінка Операції об'єднаних сил
    Фото: facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

    Також за останні два дні у зоні Операції обʼєднаних сил під час проходження служби загинули два бійці, родом з Волині – Сергій Сулима та Андрій Горлатий.

    Теги: окупанти ЗСУ літак Facebook Операція Об’єднаних сил озброєння
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