Російські найманці на Донбасі дистанційно мінують українські позиції

Минулої доби втрат в зоні ООС не було

Протягом доби зафіксовано сім порушень режиму тиші

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі протягом неділі, 28 березня, зафіксовано сім порушень режиму тиші. Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до зведення, мали місце шість обстрілів та одне дистанційне мінування.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона Спільного центру координації та контролю повідомила представників Місії ОБСЄ.

Вранці, 28 березня, передові підрозділи Збройних Сил України, вкотре зафіксували виконання робіт російськими найманцями з облаштування існуючих та створення нових оборонних позицій у напрямку лінії розмежування. Роботи проводилися, не зважаючи на заборону, поблизу населеного пункту Водяне.

«Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цього порушення Українською стороною СЦКК направлено ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо раніше, протягом минулої доби, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.