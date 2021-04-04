Стали відомі імена двох волинян, що загинули на Донбасі

Протягом останніх двох днів загинули Сергій Сулима та Андрій Горлатий

Протягом суботи та неділі у зоні Операції обʼєднаних сил під час проходження служби загинули два бійці родом з Волині – Сергій Сулима та Андрій Горлатий. Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.

Головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892 Сергій Олександрович Сулима, 1980 року народження, загинув 3 квітня. Родом із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти й пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.

Андрій Васильович Горлатий, 1976 року народження – молодший сержант, старший механік-водій загинув 4 квітня через вогнепальне поранення у голову. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у Луцьку. Розлучений, ростуть два сини Максим і Павло. В Луцьку проживають мати та сестра.

Ховатимуть бійців, імовірно, на Волині. Однак дата прибуття тіл ще не відома.

Як раніше повідомляв штаб ООС, Сергій Сулима загинув неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», через підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої.