Нові втрати: під Шумами на смерть підірвався український військовий

На місці події працюють посадові особи військової частини

Під Шумами у зоні ООС на смерть підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої український військовий. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-тактичного угрупування «Північ» у Facebook.

«Сьогодні, 3 квітня, неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, внаслідок якого отримав бойове травмування, несумісне з життям, військовослужбовець Об’єднаних сил», – сказано у повідомленні.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Від початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях. Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Сьогодні президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Байден підтвердив підтримку України з боку США.

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