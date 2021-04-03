Фейк про загибель дитини від обстрілу ЗСУ: експерт вказав на «топографічний кретинізм»

Пособники окупантів та російські ЗМІ поширюють фейк про смерть на Донбасі дитини від обстрілу безпілотника ЗСУ

Своїм топографічним кретинізмом росЗМІ спробували приховати злочин окупантів, на совісті яких – смерть дитини

«Збройні сили України застосували безпілотний літальний апарат, оснащений саморобним вибуховим пристроєм, який було скинуто на село Олександрівку. В результаті загинула дитина 2016 року народження і отримала поранення місцева мешканка 1954 р.н».

Саме таке повідомлення 3 березня розповсюдила «пресслужба» так званої народної міліції «ДНР».

У той же час російські ЗМІ практично одночасно і синхронно активно включилися в поширення фейку про те, що в Олександрівському від обстрілу ЗСУ загинула дитина. Причому акцент робиться в заголовках не на село Олександрівське, а на Донецьк.

Чому так?

Як пояснив sprotyv.info військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, російським пропагандистам було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське знаходиться поблизу Донецька, а саме, навмисне сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що знаходиться на лінії фронту.

А все тому, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, знаходиться в глибокому тилу окупантів і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.

«Фактично, своїм топографічним кретинізмом вони спробували приховати злочин окупантів, на совісті яких – загибель дитини. Причому не просто приховати, а й організовано в ньому звинуватити ЗСУ. Не виключено, що для подальшого розвитку цієї провокації в рамках ескалації», – вважає військово-політичний оглядач.

Як відомо, обстріли на Донбасі тривають: окупанти гатять із заборонених мінометів.

У суботу під Шумами на смерть підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої український військовий.

Також 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Також повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях. Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.