У Шостці пролунав вибух: є поранені
Рашисти зранку обстрілювали територію Сумської області
Після 9-ї ранку у місті Шостці, що на півночі Сумської області, пролунав сильний вибух. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За словами військового губернатора регіону, внаслідок вибуху, на жаль, є поранені.
Деталі шосткінського інциденту Живицький пообіцяв повідомити пізніше.
У міському Telegram-чаті підтвердили факт вибуху.
Крім Шостки, від рашистів сьогодні, 23 липня, вранці постраждали кілька прикордонних громад Сумщини.
Зокрема, Білопільська, Миропільська, Хотінська та Юнаківська громади. Населені пункти у цих ОТГ окупанти обстрілювали артилерією, гранатометами та мінометами.
Нагадаємо, 5 липня окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.