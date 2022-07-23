У Шостці пролунав вибух: є поранені

Рашисти обстріляли кілька районів Сумщини, у Шостці пролунав вибух, відомо про поранених

Рашисти зранку обстрілювали територію Сумської області

Після 9-ї ранку у місті Шостці, що на півночі Сумської області, пролунав сильний вибух. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами військового губернатора регіону, внаслідок вибуху, на жаль, є поранені.

Деталі шосткінського інциденту Живицький пообіцяв повідомити пізніше.

У міському Telegram-чаті підтвердили факт вибуху.

Крім Шостки, від рашистів сьогодні, 23 липня, вранці постраждали кілька прикордонних громад Сумщини.

Зокрема, Білопільська, Миропільська, Хотінська та Юнаківська громади. Населені пункти у цих ОТГ окупанти обстрілювали артилерією, гранатометами та мінометами.

Нагадаємо, 5 липня окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.