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    Події в Україні

    У Шостці пролунав вибух: є поранені

    Рашисти обстріляли кілька районів Сумщини, у Шостці пролунав вибух, відомо про поранених - У Шостці пролунав вибух: є поранені
    Рашисти обстріляли кілька районів Сумщини, у Шостці пролунав вибух, відомо про поранених
    фото: zhodinonews.by

    Рашисти зранку обстрілювали територію Сумської області

    Після 9-ї ранку у місті Шостці, що на півночі Сумської області, пролунав сильний вибух. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    За словами військового губернатора регіону, внаслідок вибуху, на жаль, є поранені.

    Деталі шосткінського інциденту Живицький пообіцяв повідомити пізніше.

    У міському Telegram-чаті підтвердили факт вибуху.

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    Крім Шостки, від рашистів сьогодні, 23 липня, вранці постраждали кілька прикордонних громад Сумщини.

    Зокрема, Білопільська, Миропільська, Хотінська та Юнаківська громади. Населені пункти у цих ОТГ окупанти обстрілювали артилерією, гранатометами та мінометами.

    Нагадаємо, 5 липня окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.

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    Теги: вибух росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    У Шостці пролунав вибух: є поранені