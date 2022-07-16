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    Суспільство

    «Чекають непрості вихідні». Влада Сумщини закликала мешканців евакуюватися

    Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року - «Чекають непрості вихідні». Влада Сумщини закликала мешканців евакуюватися
    Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року
    фото: Суспільне

    Мешканців Сум та Білопілля просять евакуюватися на вихідні через загрозу обстрілу з боку РФ

    Через високу загрозу російських обстрілів міські голови Сум та Білопілля у Сумській області радять містянам виїхати з міст на вихідні. Такий захід є необхідним для убезпечення громадян від ворожих обстрілів росіян, які з високою ймовірністю продовжаться цими вихідними, заявив 16 липня міський голова Білопілля Юрій Зарко у Facebook.

    «Шановні білопільці! Схоже, на нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виїхати на кілька днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 кілометрів. Насамперед це стосується тих, у кого є маленькі діти», – ідеться у повідомленні.

    Він відкинув закиди щодо сіяння паніки, додавши, що зберегти людське життя та дитячу психіку – важливіше.

    «16-17 липня автобусний маршрут №5 працюватиме у постійному режимі до 19:00. Усі охочі без проблем зможуть дістатися до залізничної станції чи автовокзалу Білопілля», – додав Зарко.

    Учора з подібною заявою до мешканців обласного центру звернувся міський голова Сум Олександр Лисенко.

    «Тим, хто не може виїхати з міста із різних причин, варто менше відвідувати місця скупчення людей протягом вихідних, залишайтеся вдома. У разі повітряної тривоги не виходьте на вулиці, а краще перебувайте в укриттях», – зазначив Лисенко.

    Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.

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    Теги: вихідні росія окупанти Суми діти війна обстріл Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    «Чекають непрості вихідні». Влада Сумщини закликала мешканців евакуюватися