Окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині: названо наслідки

Окупанти за день обстріляли чотири громади на Сумщині

Рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів та реактивних систем залпового вогню

Війська РФ протягом 13 липня обстріляли чотири громади Сумської області. Зокрема, окупантами були атаковані села. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він розповів, що о 12:00 росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.

За годину по ним було зафіксовано ще 20 прильотів.

Після 13:00 почався мінометний обстріл Краснопільської громади, зареєстровано 19 прильотів.

Після 14:00 у Шалигінській громаді стались 6 мінометних вибухів.

В результаті дій окупантів, на щасті, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.