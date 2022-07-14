Окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині: названо наслідки
Рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів та реактивних систем залпового вогню
Він розповів, що о 12:00 росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.
За годину по ним було зафіксовано ще 20 прильотів.
Після 13:00 почався мінометний обстріл Краснопільської громади, зареєстровано 19 прильотів.
Після 14:00 у Шалигінській громаді стались 6 мінометних вибухів.
В результаті дій окупантів, на щасті, постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.
Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.
Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.