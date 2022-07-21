На Сумщині за добу зафіксували більше 80 «прильотів», є поранені

Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва

Російські загарбники обстріляли громади Сумської області. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено два службових автомобілі, є поранений. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.

По Шалигинській громаді о 10 ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомета. Після одинадцятої – вдарили з «Градів», понад 30 приходів. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобілі.

Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.

Есманьську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, за попередніми даними – із САУ.

Білопільську громаду накрили мінометним обстрілом. Ближче до 14 години – ще 8 мінометних прильотів.

Надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді, 10 прильотів.

Нагадаємо, 20 липня ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді Харківщини. Внаслідок обстрілу загорілись відразу два поля. Загальна площа пожеж склала 60 гектарів.

Також у Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.

«Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани», – зазначили в НСЖУ.

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