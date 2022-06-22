У Сєвєродонецьку бої вже йдуть на території заводу «Азот»

Ситуація дуже складна й напружена

У Сєвєродонецьку на Луганщині станом на 22 червня активні бойові дії відбуваються у промзоні міста. Про це повідомив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.

«Ситуація дуже складна й напружена. Бої фактично тривають у промзоні, це лінія заводу «Азот», частково навіть на території заводу», – зазначив Стрюк.

Стрюк розповів, що лінія фронту пролягла по селах біля Сєвєродонецька. Російські окупанти постійно намагаються атакувати Сиротино та Воронове. Вони з усіх сил давлять лінію оборони, яку вибудували Збройні Сили України.

Рашисти кинули у Сєвєродонецьк всі сили, які має. Наразі західного озброєння, яке надають Україні, замало для того, щоб можна було відігнати російську навалу до кордону.

Раніше повідомлялося, що фізично вибратися з території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті перебувають близько 560 людей, зокрема 38 дітей. Вихід із комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.