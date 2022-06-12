Пів тисячі цивільних досі на «Азоті» в Сєвєродонецьку – Гайдай

Серед сотень мирних жителів в укритті – десятки дітей

На сьогодні на території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей. Про це повідомив у Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На території заводу «Азот» в Сєвєродонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, з них 40 – це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати», – зазначив він.

За його словами, на сьогодні немає загрози оточення українських військ в Луганській області.

«Евакуації з Сєвєродонецька немає. Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста – це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть, але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Два з трьох мостів до Сєвєродонецька підірвано, місто може бути відрізане.

Тим часом у Сєвєродонецьку українці перемагають у вуличних боях, але місто нищить ворожа артилерія.