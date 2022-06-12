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    Події в Україні

    Пів тисячі цивільних досі на «Азоті» в Сєвєродонецьку – Гайдай

    Окупанти гатять по заводу з артилерії - Пів тисячі цивільних досі на «Азоті» в Сєвєродонецьку – Гайдай
    Окупанти гатять по заводу з артилерії
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    Серед сотень мирних жителів в укритті – десятки дітей

    На сьогодні на території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей. Про це повідомив у Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «На території заводу «Азот» в Сєвєродонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, з них 40 – це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати», – зазначив він.

    За його словами, на сьогодні немає загрози оточення українських військ в Луганській області.

    «Евакуації з Сєвєродонецька немає. Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста – це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть, але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Два з трьох мостів до Сєвєродонецька підірвано, місто може бути відрізане.

    Тим часом у Сєвєродонецьку українці перемагають у вуличних боях, але місто нищить ворожа артилерія.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна Telegram окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Пів тисячі цивільних досі на «Азоті» в Сєвєродонецьку – Гайдай