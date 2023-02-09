На сході України лунають вибухи, у половині областей оголошено повітряну тривогу

У східних областях лунає повітряна тривога, мешканців просять негайно перейти в укриття

Повітряна тривога лунає в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Луганській областях та в Криму, у Нікополі зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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У Краматорську, Костянтинівці, Слов'янську (Донецька область), Дніпропетровській та Запорізькій областях чутно вибухи. Попередньо, працює ППО. Інформація про постраждалих та руйнування наразі невідома.

Нагадаємо, триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Рросійська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.