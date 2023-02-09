Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив, де ворог зосереджує основні зусилля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, де ворог зосереджує основні зусилля
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу росіян

Триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Рросійська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та три ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Ситуація - без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівська область; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна, Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства «Придніпровська Біотес» в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили 3 БпЛА противника: два – типу «Орлан-10» та один – «Оріон».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков вважає, що росіяни, ймовірно, можуть розпочати свій наступ на південному сході України. Там вони мають можливість поповнювати резерви.

Читайте також: Голова Луганської ОВА: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу
Теги: Міноборони Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон Олексій Резніков населення ворог наступ Бахмут росіяни Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Сьогодні, 14:59
За добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 19 населених пунктів
На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах десяти населених пунктів
Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб
7 лютого, 07:07

Події в Україні

Генштаб повідомив, де ворог зосереджує основні зусилля
Генштаб повідомив, де ворог зосереджує основні зусилля
Резніков пояснив, де росіяни можуть почати наступ і чому
Резніков пояснив, де росіяни можуть почати наступ і чому
СБУ показали, як спецназ «Альфа» нищить ворога у Бахмуті (фото)
СБУ показали, як спецназ «Альфа» нищить ворога у Бахмуті (фото)
Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене – Офіс президента
Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене – Офіс президента
Компанія Маска заборонила ЗСУ використовувати Starlink. Банкова відреагувала
Компанія Маска заборонила ЗСУ використовувати Starlink. Банкова відреагувала
Єрмак анонсував хороші новини та приємні сюрпризи
Єрмак анонсував хороші новини та приємні сюрпризи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
29K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
19K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
19K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
Чому нас вчить кейс Арестовича?

Новини

Путін розповів, як ледь не вмер
Сьогодні, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Сьогодні, 17:34
Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Сьогодні, 16:59
Іран модифікує дрони-камікадзе для ударів РФ по Україні
Сьогодні, 16:40
У Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото)
Сьогодні, 15:40
Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Сьогодні, 14:59

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту