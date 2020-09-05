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    Події в Україні

    У США розкрили бойову мету польоту бомбардувальників B-52 над Україною

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    Бомбардувальник B-52 Stratofortress - У США розкрили бойову мету польоту бомбардувальників B-52 над Україною
    Бомбардувальник B-52 Stratofortress
    Фото: Nichelle Anderson/U.S. Air Force/AP

    Польоти проводилися з метою визначення параметрів електромагнітного випромінювання різних радарів окупаційних військ в Криму

    Бомбардувальники B-52 Stratofortress в ході підльоту з боку України до окупованого Криму супроводжувалися західними засобами повітряної розвідки і спостереження, які відстежували реакцію російських засобів протиповітряної оборони (ППО) на польоти американської стратегічної авіації, пише The Drive.

    Американське видання стверджує, що, літаки RC-135V/W, Airseeker і Sentinel R1, призначені, зокрема, для проведення електронної розвідки, могли збирати інформацію про те, як інтегровані системи ППО Росії і інші вузли управління і контролю реагують на бомбардувальники.

    Згідно The Drive, польоти проводилися з метою визначення параметрів електромагнітного випромінювання різних радарів, що становлять російські системи ППО в окупованому Криму, наприклад, зенітних ракетних комплексів С-400 «Тріумф», а також розкриття бойового порядку подібних комплексів.

    Видання зазначає, що, коли бомбардувальники підлітали до Криму з боку Чорного моря, розвідувальні літаки, зокрема, облітали Крим з боку Чорного моря.

    Нагадаємо, два стратегічних бомбардувальники США В-52 у п’ятницю, 4 вересня, прилітали до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Бомбардувальники Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford і залетіли на територію України з Польщі.

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