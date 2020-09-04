Стратегічні бомбардувальники США прилітали до адмінкордону з Кримом



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Літаки пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом

Бомбардувальники Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford і залетіли на територію України з Польщі

Два стратегічних бомбардувальники США В-52 у п’ятницю, 4 вересня, прилітали до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Про це свідчать дані вебсайту AirNav Radar Box.

Згідно з даними, бомбардувальники Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford і залетіли на територію України з Польщі. Літаки пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом.

Крім того, як повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Анрій Клименко, ще три літаки вилетіли з авіабази на Кіпрі та в Греції і пролетіли над Чорним морем біля Кримського півострова. Серед них британський розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR).

Клименко припустив, що польоти виконуються для «демонстрації стримування».

До відома, Boeing B-52 Stratofortress - американський багатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії Боїнг. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.

Як повідомлялося, 5 вересня винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочинають участь у місії повітряної поліції НАТО в Румунії.