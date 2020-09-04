  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Стратегічні бомбардувальники США прилітали до адмінкордону з Кримом

    • Розсилка
    Літаки пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом - Стратегічні бомбардувальники США прилітали до адмінкордону з Кримом
    Літаки пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом

    Бомбардувальники Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford і залетіли на територію України з Польщі

    Два стратегічних бомбардувальники США В-52 у п’ятницю, 4 вересня, прилітали до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Про це свідчать дані вебсайту AirNav Radar Box.

    Згідно з даними, бомбардувальники Stratofortress з позивними JULIA51 та JULIA53 вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford і залетіли на територію України з Польщі. Літаки пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом. 

    Крім того, як повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Анрій Клименко, ще три літаки вилетіли з авіабази на Кіпрі та в Греції і пролетіли над Чорним морем біля Кримського півострова. Серед них британський розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR). 

    Клименко припустив, що польоти виконуються для «демонстрації стримування».

    До відома, Boeing B-52 Stratofortress - американський багатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії Боїнг. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.

    Як повідомлялося, 5 вересня винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочинають участь у місії повітряної поліції НАТО в Румунії

    Крим США літак Boeing військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ