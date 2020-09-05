Росія навмисно збила пасажирський літак на Донбасі, – адвокат родичів загиблих



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«Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних» - Скіннер

Російська Федерація готувалася до того, щоб збити пасажирський літак над Донбасом.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 в Європейському суді з прав людини.

«Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних. Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі.

Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових «у відпустку». Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості. Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак», – сказал Скіннер.

Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих

Він також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, то на його думку, це свідчить про повноцінну військову кампанію за участю російської армії.

«Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно», – підкреслив він.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

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