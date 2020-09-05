У США пояснили, навіщо їхні бомбардувальники літали до адмінкордону з Кримом



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Місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії, заявили у Пентагоні

Boeing B-52 Stratofortress з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років

Командування Військово-повітряних сил США в Європі пояснило, навіщо 4 вересня стратегічні бомбардувальники В-52 Stratofortress прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це йдеться у повідомленні командування ВПС США в Європі.

«Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції із українськими винищувачами в повітряному просторі України», – зазначили американські військові.

За інформацією командування, місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії.

Нагадаємо, літаки пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом.

Зазначимо, що бомбардувальник B-52 Stratofortress з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років.

Минулого разу бомбардувальники В-52 Stratofortress показувалися в Полтаві на військовому аеродромі у вересні 1994 року під час святкування 50-річниці операції «Френтік».

До відома, Boeing B-52 Stratofortress - американський багатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії Боїнг. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.

Як повідомлялося, 5 вересня винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочинають участь у місії повітряної поліції НАТО в Румунії.