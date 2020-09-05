  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У США пояснили, навіщо їхні бомбардувальники літали до адмінкордону з Кримом

    • Розсилка
    Місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії, заявили у Пентагоні - У США пояснили, навіщо їхні бомбардувальники літали до адмінкордону з Кримом
    Місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії, заявили у Пентагоні

    Boeing B-52 Stratofortress з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років

    Командування Військово-повітряних сил США в Європі пояснило, навіщо 4 вересня стратегічні бомбардувальники В-52 Stratofortress прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

    Про це йдеться у повідомленні командування ВПС США в Європі.

    «Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції із українськими винищувачами в повітряному просторі України», – зазначили американські військові.

    За інформацією командування, місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії.

    Нагадаємо, літаки пролетіли в напрямку Криму та почали кружляти між Мелітополем та Генічеськом

    Зазначимо, що бомбардувальник B-52 Stratofortress з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років.

    Минулого разу бомбардувальники В-52 Stratofortress показувалися в Полтаві на військовому аеродромі у вересні 1994 року під час святкування 50-річниці операції «Френтік».

    До відома, Boeing B-52 Stratofortress - американський багатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії Боїнг. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.

    Як повідомлялося, 5 вересня винищувачі Королівських військово-повітряних сил Канади розпочинають участь у місії повітряної поліції НАТО в Румунії

    Крим США Боїнг військові навчання літак Boeing військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ