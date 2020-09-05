Китай найактивніше втручається у вибори США, – радник Трампа з національної безпеки
Радник президента США з національної безпеки Роберт О’Брайен
«За Китаєм йдуть Іран та Росія» – радник Трампа
Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн, повідомляє Укрінформ.
«Ми знаємо, що китайці взяли на себе найактивнішу роль», – зазначив О’Браєн.
Він додав, що за Китаєм йдуть Іран та РФ.
Американська розвідка з’ясувала, що Москва організувала кіберкампанію для впливу на президентські вибори 2016 року на користь тодішнього кандидата-республіканця Дональда Трампа, є повідомлення, що хакери можуть спробувати вплинути на вибори у США, які відбудуться 3 листопада цього року.
«Ми дуже чітко дали зрозуміти китайцям, росіянам, іранцям та іншим, про що не повідомлялося публічно, що ті... хто намагатиметься втрутитися в американські вибори матиме сейозні наслідки», – додав О’Браєн.
Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.
Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.