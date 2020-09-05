  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Китай найактивніше втручається у вибори США, – радник Трампа з національної безпеки

    • Розсилка
    <p>Радник президента США з національної безпеки Роберт О&rsquo;Брайен</p> - Китай найактивніше втручається у вибори США, – радник Трампа з національної безпеки

    Радник президента США з національної безпеки Роберт О’Брайен

    «За Китаєм йдуть Іран та Росія» – радник Трампа

    Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори.

    Про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн, повідомляє Укрінформ.

    «Ми знаємо, що китайці взяли на себе найактивнішу роль», – зазначив О’Браєн.

    Він додав, що за Китаєм йдуть Іран та РФ.

    Американська розвідка з’ясувала, що Москва організувала кіберкампанію для впливу на президентські вибори 2016 року на користь тодішнього кандидата-республіканця Дональда Трампа, є повідомлення, що хакери можуть спробувати вплинути на вибори у США, які відбудуться 3 листопада цього року.

    «Ми дуже чітко дали зрозуміти китайцям, росіянам, іранцям та іншим, про що не повідомлялося публічно, що ті... хто намагатиметься втрутитися в американські вибори матиме сейозні наслідки», – додав О’Браєн.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

    Читайте також:
    Цукерберг попередив про можливі заворушення в США після виборів
    розвідка Росія США Іран Китай вибори у США радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ