Формула, яку схвалив Медведчук, або Куди веде країну президент Зеленський війна за мир

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План Штайнмаєра: чи варто панікувати українцям?

Україна погодилася на «формулу Штайнмаєра». Про це напередодні ввечері повідомив президент Володимир Зеленський, нашвидкоруч скликавши пресконференцію. Сухий підсумок цього рішення: Україна погоджується на особливий статус Донбасу, але лише після проведених на нині окупованій території виборів за українськими законами і з визнанням їх результатів з боку ОБСЄ. Це повідомлення викликало шквал критики у політичних опонентів (але не всіх!) нинішньої влади, а націоналісти навіть влаштували акцію протесту перед Офісом президента на Банковій.

Акція протесту в центрі Києва проти «мирних ініціатив» Банкової (Фото: Укрінформ)

«Главком» розбирався, що ж підписали вчора учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську і чи варто панікувати, адже так звану «формулу Штайнмаєра» багато хто вже охрестив міною уповільненої дії… Хоча зранку у Зеленського вже кажуть, що ніхто нічого не підписував – «просто погодилися».

Що відбулося у Мінську

У вівторок зранку прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що нинішнє засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську повинно прояснити позицію Києва стосовно «формули Штайнмаєра». За кілька годин колишній представник України у цій переговорній групі Роман Безсмертний на своїй сторінці у Facebook опублікував «документ» з назвою «Імплементація «формули Штайнмаєра» в українське законодавство. І вже вночі справжність цього паперу була підтверджена.

«Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана «формула Штайнмаєра». Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість схвалення подібного документу, а тим більше підписання», ще вчора написав Безсмертний свої застереження.

У них, зокрема, йдеться про те, що «цей Закон (вочевидь, мова про спеціальний закон, який має бути підготовлений на заміну нинішнього закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», термін дії якого спливає наприкінці 2019 року) вступає в силу о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, який регулює позачергові місцеві вибори у вищезгаданих районах…». Повідомляється також, що він матиме тимчасову дію до дня публікації підсумкового звіту Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ). В разі, якщо ОБСЄ визнає результати виборів демократичними, то закон щодо особливостей місцевого самоврядування починає діяти на постійній основі.

І вже вчора ввечері російські медіа першими розтиражували повідомлення про те, що Україна погодилася на особливий статус Донбасу. Джерела «Главкома» також підтвердили, що політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Іншими словами те, що Україна відмовилася робити 18 вересня, пояснивши це «технічними» причинами, вона таки зробила напередодні – дала «зелене світло» можливим виборам на нині окупованій частині Донбасу.

Як Зеленський пояснив «страшилку «формули Штайнмаєра»

До самого вечора жодної реакції керівництва держави на новини з Мінська не було. «Головною подією» на сайті президента була зустріч Зеленського із американським актором Томом Крузом, який напередодні несподівано завітав до Києва. Але зберігати мовчанку далі було небезпечно: на 19:00 Офіс президента таки анонсував екстрений брифінг глави держави. Зеленський фактично підтвердив тези раніше опублікованого в соцмережах «документу», який нібито підписали учасники Тристоронньої контактної групи. «Сьогодні було усунуто останню перешкоду до проведення саміту Нормандської четвірки. Хочу окремо поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою «формула Штайнмаєра». Ця формула означає одна-два речення і все. Це є тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу. Він починає діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією України та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути», - запевнив Зеленський. Говорячи про необхідність ухвалення спеціального закону на зміну законодавчого акту, який от-от втратить силу, глава держави заявив: «буде новий закон». Першим кроком виконання досягнутих домовленостей має стати розведення військ у Петрівському та Золотому. «Хочу заспокоїти місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені. Відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку», - спробував заспокоїти українців президент. Пізніше в ОБСЄ заявили, що розведення військ у Петровському та Золотому на Донбасі має розпочатися вже у понеділок. «Тристоронній контактній групі вдалося визначити конкретну дату - 7 жовтня - для поновлення розведення сил і засобів на ділянках Золоте і Петрівське», - сказав спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. За його словами, і цей крок, і підписання «формули Штайнмайєра» були зроблені на вимогу Нормандської четвірки.

Як відреагувала Росія

Росія і підконтрольні їй окупаційні адміністрації на Донбасі відверто раділи повідомленням з Мінська. «Позитивно оцінюємо погодження сьогодні Контактною групою механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів у Петровському і Золотому. Надіємося, це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації Мінських домовленостей», написала на своїй сторінці у Facebook речниця МЗС Росії Марія Захарова. Кремлівські федеральні телеканали головною темою вечірніх випусків новин зробили якраз тему домовленостей у Мінську. «Є прорив! Особливий статус Донбасу. Україна, нарешті, погодилася на «формулу Штайнмаєра», - так почала підсумковий випуск новин на російському «Первом канале» улюблена дикторка Путіна беззмінна Єкатєріна Андрєєва.

Та, вочевидь, і Росія, і підконтрольні їй бойовики по-своєму бачить реалізацію Україною «формули Штайнмаєра» - через зміни до Конституції. «План мирного врегулювання, який у 2016 році запропонував тодішній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр передбачав, за даними ЗМІ, що закон про особливий статус Донбасу повинен запрацювати у день місцевих виборів у «ДНР» і «ЛНР». Спочатку на тимчасовій основі, а якщо ОБСЄ визнає вибори прозорими і демократичними, то Закон повинен бути закріплений у Конституції України вже як постійний», стверджує російський «Первый канал», наголошуючи, що місцеві вибори мають відбутися саме в так званих «ЛНР» і «ДНР», а не у Донецькій і Луганській областях України. Мовляв, ніби саме вибори є першочерговими в домовленостях, а не контроль над кордоном. «Це, перш за все, внесення змін до Конституції України, як це передбачено комплексом заходів. Це ухвалення спеціального закону про проведення виборів… Це відміна усіх нормативних актів України, які протирічать зобов’язанням України в рамках Мінського процесу», - вказує з російських телеканалів про те, як діяти Україні представник так званої «ЛНР» Владислав Дейнего. Раніше Україна неодноразово заперечувала, що вноситиме зміни до Конституції. На думку Києва, такої вимоги «формула Штайнмаєра» не висуває.

Партія Медведчука нарешті… підтримала Зеленського

Парламентські партії за винятком «Слуги народу» і «Опозиційної платформи За життя» негативно відреагували на повідомлення про втілення «формули Штайнмаєра». «Погодившись на так звану «формулу Штайнмаєра», Україна зреклася власної дорожньої карти виконання Мінська, логіка якої була свого часу підтримана Німеччиною, Францією і США», - йдеться в заяві «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Партія співака Святослава Вакарчука «Голос» закликала провести закрите засідання парламенту, на якому президент Зеленський повинен пояснити: який документ підписано у Мінську і на які поступки готовий піти Київ. «З наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досягнув з країною-агресором під виглядом реалізації неіснуючої «формули Штайнмаєра», - йдеться у повідомленні.

У найстаріший парламентській партії «Батьківщина» назвали підписання «формули Штайнмайєра» загрозою національній безпеці. «Батьківщина» вважає «формулу Штайнмаєра» неприпустимою для України, а її підписання в Мінську - прямою загрозою національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету нашої країни. Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську, та на які дії надана згода», - заявила лідерка цієї політичної сили Юлія Тимошенко. Водночас, «Опозиційна платформа - За життя» кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука привітала таке рішення керівництва української держави. «Як послідовний прихильник мирного врегулювання, «Опозиційна платформа - За життя» вітає угоди, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Вважаємо це важливою демонстрацією політичної волі щодо мирного політичного врегулювання більш ніж п'ятирічного кровопролитного і затяжного конфлікту», - заявили у партії.

Захід привітав сторони конфлікту

Цілком очікувано, що на Заході, мова насамперед про учасників Нормандського формату, позитивно реагують на досягнуті у Мінську угоди. Тим паче після того, як напередодні французький лідер публічно привітав повернення російської делегації до ПАРЄ попри порушення країною-агресором фундаментальних засад діяльності цієї організації. Про те, що президент Франції очікує на підписання у Мінську домовленостей, стало відомо ще у вівторок в обід з його виступу на сесії ПАРЄ у Страсбурзі. «Влітку ми домовились про обмін полоненими. Далі ми маємо рухатися на базі «формули Штайнмаєра». Мова йде про виконання Мінських домовленостей, про лінію розмежування, про Крим, про Донбас», - сказав Макрон. А вже після досягнення домовленостей сторонами у столиці Білорусі із заявою виступила Німеччина. «Конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську призвела до очікуваного прогресу», - вважає глава МЗС Німеччини Гайко Маас. «Це відкриває двері до саміту N4 «(нормандський формат») та інших етапів імплементації Мінських домовленостей», - переконаний він.

На порозі нового Майдану?

Тим часом націоналісти погрожують президенту протестами і теж вимагають пояснити, що ж саме підписали представники України у тристоронній контактній групі. Серед питань, які озвучуються з учорашнього дня: чи відповідає дійсності той «документ», який нині гуляє просторами інтернету? Чи зобов’язують Україну досягнуті угоди вносити «особливий статус Донбасу» до Конституції, як про це заявляють маріонетки Кремля на Донбасі? Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом. Але зміст цих листів наразі також не опублікований.

«Перепрошую. А чи не можна просто взяти і опублікувати ті «два рядки», які сьогодні підписали з росіянами. Щоб кожен для себе вирішив персонально. Зрада це, або перемога…», резонно зауважує у Facebook відомий бізнесмен Олександр Деркач.

Одразу після брифінгу глави держави біля Офісу президента кілька сотень молодих людей з прапорами «Свободи», «Національного корпусу» і «С14» зібралися на акцію протесту. Олег Тягнибок закликав до протесту. «Жодних Мінських угод і «формул Штайнмаєра» Україна виконувати не буде. Що б там не розказував Зеленський на пресконференції. Бо це - здача національних інтересів і продовження війни на покоління і покоління українців. Усіх патріотів закликаю йти до Офісу президента. Долю країни має творити не преЗЕдент, а Нація. Зустрінемось на Банковій. Ні капітуляції!»

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про безстрокову акцію, обвинувативши президента у зраді. «Сьогодні відбулося те, що Черчіль називав: «Спочатку ми отримаємо ганьбу, а згодом і війну». Зеленський зрадив 16 тисяч загиблих на фронті українців. Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію. Ми звертаємося до всіх українців виходити сьогодні на Банкову», - закликав націоналіст.

А от львівський журналіст, письменник та публіцист Остап Дроздов теж дивується протестам рішенню керівництва України погодитися на «формулу Штайнмаєра». «Я дуже хочу - ні, я вимагаю!!!! – аби формула цього самого Штайнмаєра запрацювала вже завтра. Коли я кілька років тому одним із перших почав говорити про неприпустимість повернення ОРДЛО, то зазнавав нечуваних атак... А тепер, коли наш хвальоний президент-миротворець приніс Донбас на блюдечку, раптом усі прозріли», - іронізує Дроздов.

«Формула Штайнмаєра» - абстракція

Погодившись на «формулу Штайнмаєра», Україна погодилася з вимогами Росії, які вона висувала як передумову для зустрічі у Нормандському форматі. Про це у соцмережах написав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він теж нарікає на відсутність повного тексту домовленостей у Мінську. «Текст ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути в цілому вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами», - зазначив він.

Павло Клімкін сумнівається, що такі вибори за нинішніх умов взагалі можливі. За словами дипломата, вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі. Це також повне роззброєння і гарантія безпеки. «Питання – ким, як та коли? Це повний контроль нами та/або міжнародною спільнотою над безпекою на всій території окупованого Донбасу і всій ділянці українсько-російського кордону. Це повна участь всіх українських ЗМІ та політичних партій. Це також участь тимчасово переміщених осіб… Формула Штайнмаєра не має жодного сенсу без відповідей на згадані вище питання», - вважає Клімкін.

Політолог Дмитро Корнійчук вважає, що Зеленський погодився на «всі умови Москви», бо у своєму правлінні тепер зібрався спиратися на Росію. За словами експерта, так звана «формула Штайнмаєра» є нічим іншим як позицією Москви, «яку озвучив в 2016-му році тодішній глава МЗС Німеччини Штайнмаєр». На думку Корнійчука, Москві була потрібна ця «формула з двох причин: не виводити своїх найманців перед виборами, щоби вони у день виборів отримали статус «народної міліції» і для того, щоби гарантувати, що закон про особливий статус почне діяти у день виборів. Мовляв, якщо навіть спостерігачі побачать порушення, то ніхто не скасовуватиме закон, який вже почав діяти «тимчасово».

Навіть якщо уявити, що вибори пройшли за українськими законами і без порушень, немає жодної гарантії, що до влади прийдуть проукраїнські сили, навіть якщо наразі йдеться про місцеві вибори. Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Роман Шрайк. «… Навіть в контрольованих районах Донецької і Луганської областей на недавніх парламентських перемогла прокремлівська ОПЗЖ. Подумайте - хто переможе там, де п’ять років (насправді набагато більше) «шарашить» по мізках російська пропаганда. Звичайно, мене «дико тішить», що перемогу спадкоємців Гіві-Моторол оцінить ОБСЄ, але якого х.. ми все це повинні будемо утримувати?», - задає риторичне питання Шрайк.

І з цим важко не погодитися, тим більше якщо за усіх цих умов регіон отримає «особливий статус». Але що цей статус у себе включатиме – велике питання. І, вочевидь, навколо його положень будуть точитися найгарячіші дискусії поміж проукраїнськими і проросійськими силами парламенту. Але затягувати з ухваленням закону влада навряд чи зможе, адже наші західні партнери завжди нагадають: панове, ви самі підписались на виконання «формули Штайнмаєра», тож будьте ласкаві. Окрім того, згода на «особливий статус» для одного регіону буде чудовим сигналом для проросійських сил і в інших областях. Це дає шанс Кремлю знову повернутись до ідеї так званої «Новоросії». Спроба «прорубати» шлях від Маріуполя до Криму та Одеси – не за горами?

Михайло Глуховський, «Главком»