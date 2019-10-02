Росія - нова опора Зеленського?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський пішов на всі умови Москви...

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Итак, Зеленский заявил на брифинге, что Украина согласилась в Минске на имплементацию «формулы Штайнмайера». И её запишут в новую редакцию закона об особом статусе Донбасса.

На самом деле не существует никакой «формулы Штайнмайера». А есть позиция Москвы, которую озвучил в 2016-м году тогдашний глава МИД Германии Штайнмайер. А именно - закон об особом статусе Донбасса ( фундамент Минских соглашений) должен начать действовать на временной основе в день проведения местных выборов. На постоянной - после подтверждения международными наблюдателями, что выборы прошли демократично.

В то же время сейчас в законе об особом статусе написано, что закон действует только после признания выборов наблюдателями. А также - при выведенных с территории Украины российских войсках и наемниках.

Теперь, судя по обязательствам Зеленского перед Москвой, в закон внесут правки, нужные Кремлю.

Зачем Москве нужна была так называемая мифическая «формула Штайнмайера»?

1) Не выводить наёмников перед выборами, чтобы они, в день выборов, сразу же получили статус «народной милиции»

2) Гарантировать, что закон об особом статусе ( автономия Донбасса) начнёт действовать в день выборов. А если даже наблюдатели увидят нарушения, то никто уже не будет отменять закон, временно вступивший в действие. Россия об этом позаботится на уровне « нормандской четверки».

Зеленский пошел на все условия Москвы. Что в очередной раз подтверждает, что в своем правлении Зеленский собрался опереться на Россию...

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