Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил в районах розведення військ
За минулу добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів
У вівторок, 1 жовтня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- в районі Богданівки по ділянці розведення – з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Авдіївки – автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Золотого по ділянці розведення – зі стрілецької зброї.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Миколаївки – з автоматичного гранатомета;
- поблизу Новогнатівки та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Павлополя – зі стрілецької збро
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».
Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.