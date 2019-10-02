Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил в районах розведення військ



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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було

За минулу добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів

У вівторок, 1 жовтня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Богданівки по ділянці розведення – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Авдіївки – автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Золотого по ділянці розведення – зі стрілецької зброї.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Миколаївки – з автоматичного гранатомета;

поблизу Новогнатівки та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Павлополя – зі стрілецької збро

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.