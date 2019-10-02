  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил в районах розведення військ

    • Розсилка
    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було - Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил в районах розведення військ
    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було

    За минулу добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів

    У вівторок, 1 жовтня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • двічі неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • в районі Богданівки по ділянці розведення – з великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів;
    • неподалік Авдіївки – автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм;
    • поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Золотого по ділянці розведення – зі стрілецької зброї.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Миколаївки – з автоматичного гранатомета;
    • поблизу Новогнатівки та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Павлополя – зі стрілецької збро

    Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ