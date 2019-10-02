Клімкін про схвалення «формули Штайнмайєра»: запитань стало більше, ніж було



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Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: Главком

Для Клімкіна погодження «формули Штайнмайєра» було очікуваним

«Формула Штайнмафєра» не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій, тобто дорожню карту.

Таку думку висловив у Facebook колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«На «формулу Штайнмайєра» погодилися. Очікувано. Тобто російську умову щодо проведення «нормандської зустрічі» виконали. Теж очікувано. Текст ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути в цілому вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами», - йдеться у дописі.

Клімкін наголосив, що вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі.

«Це також повне роззброєння і забезпечення безпеки. Питання – ким, як та коли? Це повний контроль нами та/або міжнародною спільнотою над безпекою на всій території окупованого Донбасу і всій ділянці українсько-російського кордону. Це повна участь усіх українських ЗМІ та політичних партій. Це також участь тимчасово переміщених осіб. Це організація виборів нашою ЦВК, можливо спільно з міжнародною адміністрацією. Це функціонування українських судів і ще багато всього. Відповіді на всі ці питання мають бути чіткими і однозначними. Інакше легітимність цих виборів ніколи не буде визнана», - зазначив він.

За його словами, «формула Штайнмайєра» не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій, тобто дорожню карту.

«Вона також не має жодного сенсу без відповідей на згадані вище питання. Тобто запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України. Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас – питання нашого існування як єдиної та соборної держави», - підкреслив він.

Зазначимо, у Берліні побачили прогрес на шляху до миру у зв'язку із погодженням «формули Штайнмайєра» у Мінську.

Також у МЗС Росії позитивно оцінили узгодження «формули Штайнмайєра» на Мінських переговорах щодо Донбасу.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.