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    Події в Україні

    У Сумах чоловік вистрілив у товариша через ревнощі

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    Чоловік у Сумах через ревнощі вистрелив у голову знайомому - У Сумах чоловік вистрілив у товариша через ревнощі
    Чоловік у Сумах через ревнощі вистрелив у голову знайомому

    Потерпілий з кульовим пораненням госпіталізований до лікарні

    У Сумах 36-річний місцевий житель через ревнощі стріляв у свого знайомого з пневматичної гвинтівки.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Правоохоронці встановили, що між чоловіками існує давній конфлікт через ревнощі. Після розпиття спиртних напоїв чоловік вирішив піти до свого знайомого для з’ясування стосунків. Проте розмови не вийшло.

    Зловмисник почав стрілянину з балкону з пневматичної зброї. Потерпілий з кульовим пораненням госпіталізований до лікарні.

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    У Сумах чоловік вистрілив у товариша через ревнощі
    У Сумах чоловік вистрілив у товариша через ревнощі
    Фото: Нацполіція

    Під час обшуку за місцем мешкання стрільця поліцейські знайшли гвинтівку, споряджену патронами.

    Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

    Суми кримінал чоловік стрілянина
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