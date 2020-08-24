У Сумах посилили карантин: що заборонено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Сумах запровадили низку обмежень

У місті в нічний час заборонять роботу розважальних закладів, нічних клубів, а також закладів громадського харчування

У зв'язку з потраплянням Сум до «жовтої» зони, в місті посилили карантинні обмеження.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

«У Сумах члени виконавчого комітету під час позачергового засідання прийняли зміни в низці обмежувальних заходів, пов'язаних з коронавірусом через віднесення міста до «жовтої» зони щодо поширення Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Обмеження будуть відповідати тим, які передбачені для «жовтої» зони. Зокрема:

заборонена діяльність хостелів, проведення масових заходів, релігійних заходів та зборів співвласників багатоквартирних будинків за умови здійснення контролю за дотриманням масочного режиму, соціальної дистанції між учасниками щонайменше 1,5 метра і перебування однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території;

кінотеатри та установи культури можуть працювати тільки за умови наповнення приміщення до 50% і дотримання особами соціальної дистанції;

заборонено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи з психічним або інтелектуальним порушенням, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено;

заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, а також закладів громадського харчування після 24:00 до 07:00;

заборонено проведення масових заходів у закладах громадського харчування в кількості більш як 20 осіб і перебування понад одну людину на 10 м2.

фізичним особам, найманим працівникам заборонено здійснювати торгівлю в невстановлених місцях і без відповідного дозволу на території Сумської міської ОТГ за допомогою об'єктів пересувної роздрібної торгівлі, рухомих транспортних засобів для торгівлі, ємностей, бочок, лотків, столиків;

перевезення пасажирів на міському транспорті в кількості більш ніж кількість місць для сидіння і без засобів індивідуального захисту теж під забороною;

проведення тренувань і виступів професійних команд дозволено за умови відсутності глядачів;

робота дитячих атракціонів у свою чергу також обмежена.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж 22 серпня (2 328).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

Копіювати код для вставки

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла.