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    Події в Україні

    У Сумах посилили карантин: що заборонено

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    <p>У Сумах запровадили низку обмежень</p> - У Сумах посилили карантин: що заборонено

    У Сумах запровадили низку обмежень

    У місті в нічний час заборонять роботу розважальних закладів, нічних клубів, а також закладів громадського харчування

    У зв'язку з потраплянням Сум до «жовтої» зони, в місті посилили карантинні обмеження.

    Про це повідомила пресслужба міської ради.

    «У Сумах члени виконавчого комітету під час позачергового засідання прийняли зміни в низці обмежувальних заходів, пов'язаних з коронавірусом через віднесення міста до «жовтої» зони щодо поширення Covid-19», – йдеться в повідомленні.

    Обмеження будуть відповідати тим, які передбачені для «жовтої» зони. Зокрема:

    • заборонена діяльність хостелів, проведення масових заходів, релігійних заходів та зборів співвласників багатоквартирних будинків за умови здійснення контролю за дотриманням масочного режиму, соціальної дистанції між учасниками щонайменше 1,5 метра і перебування однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території;
    • кінотеатри та установи культури можуть працювати тільки за умови наповнення приміщення до 50% і дотримання особами соціальної дистанції;
    • заборонено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи з психічним або інтелектуальним порушенням, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено;
    • заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, а також закладів громадського харчування після 24:00 до 07:00;
    • заборонено проведення масових заходів у закладах громадського харчування в кількості більш як 20 осіб і перебування понад одну людину на 10 м2.
    • фізичним особам, найманим працівникам заборонено здійснювати торгівлю в невстановлених місцях і без відповідного дозволу на території Сумської міської ОТГ за допомогою об'єктів пересувної роздрібної торгівлі, рухомих транспортних засобів для торгівлі, ємностей, бочок, лотків, столиків;
    • перевезення пасажирів на міському транспорті в кількості більш ніж кількість місць для сидіння і без засобів індивідуального захисту теж під забороною;
    • проведення тренувань і виступів професійних команд дозволено за умови відсутності глядачів;
    • робота дитячих атракціонів у свою чергу також обмежена.

    Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж 22 серпня (2 328).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла. 

    Суми карантин послуги харчування перевезення коронавірус
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