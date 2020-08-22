В Ірландії міністр та сенатор подали у відставку через порушення карантину



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Відставка пана Каллеарі з Кабінету міністрів настає лише через 37 днів після того, як він був призначений у Департамент сільського господарства

Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом у світі складає 797 871 особу

В Ірландії міністр сільського господарства Дара Каллеарі та сенатор Джеррі Буттімер подали у відставку після відвідування гольф-клубу разом із понад 80 людьми у порушення карантину. Про це пише Independent.

«Відставка пана Каллеарі з Кабінету міністрів настає лише через 37 днів після того, як він був призначений у Департамент сільського господарства після того, як (прем’єр-міністр Ірландії) Мішель Мартін звільнив його попередника Баррі Коуена на тлі суперечки щодо правопорушення, пов’язаного з алкоголем під час керування транспортом», – йдеться в повідомленні.

Виступаючи на брифінгу, міністр охорони здоров’я Ірландії Стівен Доннеллі заявив, що подія з порушенням карантину, введеного під час пандемії коронавіруса, є »невиправданою».

Як повідомлялося, у Чернівецькій області уже дві доби поспіль фіксують понад 200 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього кількість хворих зросла до 8713. За словами голови ОДА, жителі області активно нехтують власною безпекою.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус висловив надію на те, що пандемія коронавірусу закінчиться за два роки. Зараз вірус може поширюватися швидше через сучасні технології.

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