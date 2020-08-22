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    Політика

    Зеленський повідомив, що лише зараз в Україну прийшла «перша хвиля» Covid-19

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    Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу - Зеленський повідомив, що лише зараз в Україну прийшла «перша хвиля» Covid-19
    Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу

    «Хвиля вона у тому, що іде щодня зростання» – президент України

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла. Про це він сказав під час інтерв’ю в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Більшість європейських країн – Італія, Англія, Прибалтійські країни – вони всі нас вітали, коли ми «збили» першу хвилю Covid-19. Просто у нас в Україні «першої хвилі» реально не було. Зараз вона... ми зростаємо і зараз хвиля. У тому вся і справа – хвиля вона у тому, що іде щодня зростання. Ми «першу хвилю» – просто її збили. В Україні її не було – в ті терміни, в які була вона в Європі. І це з тим, що ми приймали українців додому. Ми не блокували все. Ми їх повертали додому. Але люди, допоможіть і медикам», – сказав Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

    Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

    Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

    У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      102971
    • Одужали
      51735
    • Хворіють
      48992
    • Померли
      2244

    Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

    За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні до 6500 грн. Президент запевнив, що держбюджет витримає три етапи підвищення «мінімалки».

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