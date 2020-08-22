У Чернівцях можуть розпочатися протести через посилення карантину, – Каспрук



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Протест у Чернівцях Фото: acc.cv.ua

За словами в. о. мера міста, підприємці міста не витримають черговий локдаун

Мешканці Чернівців не готові до посилення карантину, після того, як місто потрапило до червоної карантинної зони, і можуть вийти на протести. Про це заявив виконуючий обов’язки мера міста Олексій Каспрук в ефірі одного з українських телеканалів, передає «РБК-Україна».

За його словами, місцеві жителі не вірять в загрозу коронавірусу і не хочуть виконувати умови жорсткого карантину.

«Люди не готові до червоної зони. Десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори», – сказав в. о. мера.

Каспарук додав, що через кількох порушників повинна «згорнутися» вся економіка міста, а люди до цього не готові і можуть почати громадські протести.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

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Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.

До слова, 20 серпня, Кабінет міністрів України оновив розподіл областей відповідно до кольорових зон карантину. Місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області потрапили до червоної зони.

Чернівецьке інформагентство АСС повідомляє, що люди почали збирати підписи про дозвіл роботи установ та підприємств у червоній зоні, які потім передадуть представникам ОДА.

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