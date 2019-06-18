У Тернополі автомобіль протаранив дерево, двоє загиблих



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Водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням та врізався у дерево

Пасажира автомобіля із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні

У Тернополі внаслідок ДТП, яка сталася зранку 18 червня на вул. Чумацька, загинули дві людини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням, виїхав за межі проїздної частини та врізався у дерево.

В результаті ДТП водій та пасажир – 26-річні чоловіки, загинули на місці події. Ще одного пасажира, 1981 року народження, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, тупою травмою живота та ступеневого суглобу госпіталізували до лікарні.

Триває слідство. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Хмельниччині вночі автобус міжнародного сполучення «Неаполь-Херсон» врізався у вантажівку з причепом, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП один із пасажирів автобуса загинув, троє жінок у реанімації.