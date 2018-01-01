Посла Польщі кличуть на «бандерівські читання» у Києві

Представник «Свободи» Юрій Сиротюк чекає на дискусію з польським послом

Голова фракції «Свобода» у Київській міській раді, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк запросив Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Яна Пєкла на V Бандерівські читання, які відбудуться 9 лютого 2018 року у Києві. Про це Сиротюк



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Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Ян Пєкло

Представник «Свободи» Юрій Сиротюк чекає на дискусію з польським послом

Голова фракції «Свобода» у Київській міській раді, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк запросив Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Яна Пєкла на V Бандерівські читання, які відбудуться 9 лютого 2018 року у Києві. Про це Сиротюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Запросив Надзвичайного і Поважного Посла Республіки Польща Яна Пєкла на V Бандерівські читання. Сподіваюся на змістовну дискусію. Чи пан посол боїться трьох років тюрми?» - написав він і оприлюднив запрошення для посла на читання.

Бандерівські читання - це захід для обговорення актуальних проблем розвитку української державності та нації, зазначається у листі.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті.