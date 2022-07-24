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    Події в Україні

    Обстріл Хмельниччини: стало відомо, куди впали ворожі ракети

    Падіння ще однієї ракети сталося в лісовому масиві - Обстріл Хмельниччини: стало відомо, куди впали ворожі ракети
    Падіння ще однієї ракети сталося в лісовому масиві
    фото: ілюстративне

    Загоряння, яке виникло внаслідок обстрілу, ліквідовано

    Сьогодні зранку окупанти обстріляли Хмельниччину. Три російські ракети, які українські сили Протиповітряної оборони збили, впали за межами населених пунктів. Про це повідомивголова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

    Він також повідомив, що загоряння, які виникли, ліквідовано, людських жертв немає.

    «Над територією Хмельницької області вранці, близько 9 години, сили ППО збили три ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано», – зазначив Гамалій.

    Він також повідомив, що падіння ще однієї ракети сталося в лісовому масиві, спричинивши вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає, наголосив голова ОВА.

    Нагадаємо, 24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.

    Зазначимо, що 5 липня окупанти також атакували Хмельниччину ракетами. Повідомлялося про щонайменше п'ять вибухів.

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    Теги: вибух росія Хмельниччина окупанти війна Україна окупація #stoprussia Олександр Симчишин
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    Обстріл Хмельниччини: стало відомо, куди впали ворожі ракети