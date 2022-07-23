В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)
Ударною хвилею вибило вікна в будівлях адміністрації, лікарні та житлових будинках
В окупованій Горлівці, що на Донеччині, прогримів потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначають, що вибух стався в районі оптового ринку і машинобудівного заводу.
Увага! На відео ненормативна лексика!
За словами «мера» Івана Приходька, вибух став наслідком нібито удару Збройних сил України. Ударною хвилею вибило вікна в будівлі адміністрації Горлівки, міської лікарні та житлових будинках.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар припав у те місце, де стояло дуже багато російської військової техніки.
Нагадаємо, Збройні сили України у тимчасово окупованому Лисичанську знищили штаб російського полку і ліквідували понад 50 рашистів.
Також на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.
Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.
Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.