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    Події в Україні

    В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)

    Удар припав у те місце, де стояло дуже багато російської військової техніки - В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)
    Удар припав у те місце, де стояло дуже багато російської військової техніки
    фото з відкритих джерел

    Ударною хвилею вибило вікна в будівлях адміністрації, лікарні та житлових будинках

    В окупованій Горлівці, що на Донеччині, прогримів потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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    В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)
    В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)
    В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)
    В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)
    В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)

    Зазначають, що вибух стався в районі оптового ринку і машинобудівного заводу.

    Увага! На відео ненормативна лексика!

    За словами «мера» Івана Приходька, вибух став наслідком нібито удару Збройних сил України. Ударною хвилею вибило вікна в будівлі адміністрації Горлівки, міської лікарні та житлових будинках.

    Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар припав у те місце, де стояло дуже багато російської військової техніки.

    Нагадаємо, Збройні сили України у тимчасово окупованому Лисичанську знищили штаб російського полку і ліквідували понад 50 рашистів.

    Також на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

    Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.

    Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Читайте також: Ефект Himars: росіяни нарешті панікують
    Теги: вибух росія окупанти депутат війна Олексій Гончаренко УДАР Україна окупація #stoprussia
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    В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)