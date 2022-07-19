В Одесі пролунав сильний вибух

Офіційної інформації про вибухи немає

В Одесі місцеві жителі повідомили про сильні вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Наразі у місті та ще багатьох областях триває повітряна тривога.

Жителів просять залишатися в укритті.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про успішну роботу ППО.

Нагадаємо, сьогодні близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи.

Також, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.