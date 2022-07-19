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    Події в Україні

    В Одесі пролунав сильний вибух

    Жителів Одеси закликають залишатися в укритті - В Одесі пролунав сильний вибух
    Жителів Одеси закликають залишатися в укритті
    фото із відкритих джерел

    Офіційної інформації про вибухи немає

    В Одесі місцеві жителі повідомили про сильні вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

    Наразі у місті та ще багатьох областях триває повітряна тривога.

    Жителів просять залишатися в укритті.

    Місцеві Telegram-канали повідомляють про успішну роботу ППО.

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    В Одесі пролунав сильний вибух
    Мапа повітряних тривог (Інфографіка: alerts.in.ua)

    Нагадаємо, сьогодні близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи.

    Також, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

    Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.

    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі пролунав сильний вибух