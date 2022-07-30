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У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:41 glavcom.ua
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)
У готелі рашистів після обстрілу спалахнула пожежа
фото: скріншот із відео

Внаслідок удару по готелю здетонували боєприпаси

У ніч на 30 липня у центрі окупованого російськими військами Енергодара прогриміли вибухи. Про це повідомляється у соцмережах.

Є інформація, що ракети влучили в готель, де жили російські окупанти.

Чути детонацію боєприпасів.

Як повідомлялося, російські окупанти облаштували вогневі позиції та накопали окопів на території Запорізької АЕС.

Як відомо, окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара

У ніч на 30 липня рашисти знову обстріляли Нікополь із РСЗВ.

До слова, минулої доби на південних рубежах українська авіація завдала 7 ударів по окупантах.

Теги: росія окупанти війна АЕС Запорізька область окупація Енергодар

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