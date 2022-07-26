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    Події в Україні

    Росіяни нарили окопів на території Запорізької АЕС

    Запорізька АЕС з березня захоплена окупантами - Росіяни нарили окопів на території Запорізької АЕС
    Запорізька АЕС з березня захоплена окупантами
    фото з відкритих джерел

    Окупанти обстрілюють Дніпропетровщину з території Енергодару

    Російські окупанти облаштували вогневі позиції та накопали окопів на території Запорізької АЕС. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

    «Зараз ворога ми можемо спостерігати: вогневі позиції на території вантажного порту ВП ЗАЕС; облаштовані фортифікаційні споруди та військова техніка за енергоблоками №1,6 ВП ЗАЕС, накопали окопів орки за територією УВТК ВП ЗАЕС, біля в/ч 3042, три окопи вздовж «нової» дороги на ВП ЗАЕС, біля «старої» дороги на станцію навпроти ЗСК, на території ВОХР ВП ЗАЕС та навіть між охолоджувальними каналами на території станції та в лісі, в бік Мічурино. На території СТО в промисловій зоні стоїть військова техніка окупантів», – розповів міський голова.

    Орлов зазначив, що це лише малий відсоток відомих позицій окупантів, на яких вони мріють залишитись непомітними та захищеними.

    «Впевнені, що кожна з цих точок відома нашим воїнам та буде відпрацьована ними у потрібний час. Несподівано, влучно, беззаперечно», – заявив мер Енергодара.

    Як відомо, окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара. Внаслідок ударів у ніч на 25 липня по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

    У ніч на 26 липня рашисти вкотре атакували Нікопольський район.

    Повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС

    Теги: росія окупанти війна АЕС Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Росіяни нарили окопів на території Запорізької АЕС