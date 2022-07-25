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    Події в Україні

    В Енергодарі окупанти ведуть обстріли зі спальних районів, – мер

    В Енергодарі окупанти ведуть обстріли зі спальних районів, – мер
    фото ілюстративне

    Рашисти обстріляли населені пункти з РСЗВ

    Російські загарбники продовжують обстріл з тимчасово захопленого Енергодару. Також фіксується рух російської військової техніки. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

    «Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища», – йдеться в повідомленні.

    Мер зазначив, що цього разу рашисти вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення.

    «Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара», – зазначив Орлов.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.

    Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

    Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл мер Україна окупація #stoprussia
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    В Енергодарі окупанти ведуть обстріли зі спальних районів, – мер