В Енергодарі окупанти ведуть обстріли зі спальних районів, – мер

Рашисти обстріляли населені пункти з РСЗВ

Російські загарбники продовжують обстріл з тимчасово захопленого Енергодару. Також фіксується рух російської військової техніки. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища», – йдеться в повідомленні.

Мер зазначив, що цього разу рашисти вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення.

«Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара», – зазначив Орлов.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.