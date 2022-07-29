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На Запоріжжі військові пошкодили колії, якими пересувались окупанти

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:36 glavcom.ua
На Запоріжжі військові пошкодили колії, якими пересувались окупанти

Рашисти не зможуть доставляти боєприпаси до Донецького напрямку

Сьогодні, 29 липня, ЗСУ завдали точних ударів по залізничному полотну станції Камиш-Зоря. Також за інформацією окупантів, ЗСУ, ймовірно, використали РСЗВ HIMARS.Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Запоріжжя.інфо.

Внаслідок цього було розбито три гілки полотна на віддаленні 600 метрів від станції у бік Розовки та три гілки на відстані 300 метрів від станції у бік Мелітополя та Полог.

Таким чином, рашисти не зможуть доставляти боєприпаси до Донецького напрямку. Принаймні до відновлення полотна.

Цю інформацію підтвердив і псевдо-губернатор Запорізької області Є. Балицький.

«Сьогодні, імовірно з використанням РСЗВ HIMARS, завдано ударів по залізничному полотну станції Камиш-Зоря», – написав він.

У своєму телеграм-каналі зрадник вже традиційно став скаржитися на те, що йому не дає спокійно жити київський режим. Ні слова про те, що цією залізничною гілкою російські окупанти регулярно доставляли боєприпаси та військову техніку, щоб стирати з лиця землі українські міста та села, вбивати мирних жителів, колаборант, звичайно ж, не написав.

 

Теги: війна Запоріжжя

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