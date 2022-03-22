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    Події в Україні

    У Вінниці німецька журналістка працювала на користь окупантів (відео)

    Жительці Німеччини, співробітниці московського бюро німецької телерадіокомпанії, заборонено в'їзд в Україну - У Вінниці німецька журналістка працювала на користь окупантів (відео)
    Жительці Німеччини, співробітниці московського бюро німецької телерадіокомпанії, заборонено в'їзд в Україну
    фото: скріншот відео

    Колеги журналістки добровольно погодилися покинути територію України

    20 березня винесли постанову про видворення з України жительки Німеччини. Жінка працювала на російську телекомпанію та проводила зйомки у Вінниці. Про це повідомляють в управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області.

    «Жительці Німеччини, співробітниці московського бюро німецької телерадіокомпанії, заборонено в'їзд в Україну. Вона раніше відвідувала територію так званої ДНР та знімала сюжети зміст, яких був спрямований на популяризацію окупаційної влади. У березні цього року прибула до Вінниці з черговим журналістським завданням. Її колеги, які також перебували на території області, добровольно погодилися покинути територію України», йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, існує нова загроза потрапляння диверсійних груп на українську територію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Цього разу окупанти знайшли «лазівку» з боку Європи. Вони заїжджають в Україну з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це – дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    У Вінниці німецька журналістка працювала на користь окупантів (відео)