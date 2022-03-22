Окупанти з «Градів» обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу

Через обстріли руйнувань зазнали житлові будинку

Російські загарбники обстріляли з «Градів» місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у Криворізькому районі. Про це написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 двічі з «Градів» були обстріляні село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Останній раз о 05.20 ранку».

За словами Вілкула, через обстріли руйнувань зазнали житлові будинку. За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо, колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.