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    Події в Україні

    Окупанти з «Градів» обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу

    За попередніми даними, жертв немає - Окупанти з «Градів» обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу
    За попередніми даними, жертв немає
    фото з відкритих джерел

    Через обстріли руйнувань зазнали житлові будинку

    Російські загарбники обстріляли з «Градів» місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у Криворізькому районі. Про це написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    «Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 двічі з «Градів» були обстріляні село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Останній раз о 05.20 ранку».

    За словами Вілкула, через обстріли руйнувань зазнали житлові будинку. За попередніми даними, жертв немає.

    Нагадаємо, колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.

    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти з «Градів» обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу