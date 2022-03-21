«Вікна – безкоштовно»: нова схема диверсантів для випитування інформації

Невідомі люди у соцмережах можуть пропонувати безкоштовно замінити зруйновані окупантами вікна, розпитуючи про те, куди влучив снаряд чи уламки

Коригувальники ворожого вогню вигадали новий метод, як вивідувати інформацію. Вони пропонують безкоштовно замінити вікна, щоб дізнатися про результати обстрілів. Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Важлива інформація! Ворожі коригувальники можуть вдаватися до нових підступів.

Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію», – наголошують вони.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Невідомі люди у соцмережах можуть пропонувати безкоштовно замінити зруйновані окупантами вікна, розпитуючи про те, куди влучив снаряд чи уламки.

Вони також питатимуть вашу адресу, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю.

Зокрема, користувачі соцмереж з різних міст бачили подібне повідомлення від імені Ігоря із вказаним номером 0979711677.

Приклад повідомлення, яке можуть надсилати коригувальники ворожого вогню

«Це може бути коригувальник ворога! Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!», – наголошує Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, українців просять НЕ видавати переміщення української техніки, не фіксувати і не викладати наслідки ворожих обстрілів моментально, не розповідати незнайомцям, де розташовані стратегічні об’єкти і не розкривати точність обстрілів, які веде ворог.

Інакше такі дії допоможуть російським окупантам коригувати вогонь по українських містах.