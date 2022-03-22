На Сумщині три сотні росіян відмовились воювати

Нечасто, але все ж часом рашисти приймають правильні рішення

Окупанти на танках забралися геть

В Охтирському районі Сумської області приблизно 300 російських військових відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Приблизно 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, триває 27-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Суттєвих змін в положенні та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відбулося.

Проте Збройні сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках.

До слова, знищено окупантів, які мали десантуватися біля Одеси (відео).

Також рашисти зруйнували понад пів тисячі закладів освіти в Україні.

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