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    Чи може відбутися зустріч Зеленського й Путіна: Подоляк назвав умову

    Принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі глав держав - Чи може відбутися зустріч Зеленського й Путіна: Подоляк назвав умову
    Принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі глав держав
    фото з відкритих джерел

    Подоляк пояснив, коли можуть відбутися перемовини між президентами

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зустріч Зеленського з Путіним необхідна. Адже лише вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.

    Він додав, що у проведенні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна зацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни.

    «Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася», – наголосив він.

    Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже «дорожня карта», яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник, може відбутися ця зустріч.

    Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.

    Також Подоляк каже, що Росію чекає приголомшливе фіаско у війні проти України.

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    Теги: росія окупанти війна путін документи Володимир Зеленський Україна окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Чи може відбутися зустріч Зеленського й Путіна: Подоляк назвав умову