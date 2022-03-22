Чи може відбутися зустріч Зеленського й Путіна: Подоляк назвав умову

Подоляк пояснив, коли можуть відбутися перемовини між президентами

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зустріч Зеленського з Путіним необхідна. Адже лише вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.

Він додав, що у проведенні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна зацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни.

«Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася», – наголосив він.

Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже «дорожня карта», яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник, може відбутися ця зустріч.

Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.

Також Подоляк каже, що Росію чекає приголомшливе фіаско у війні проти України.

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